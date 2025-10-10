Londra: performance negativa per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che presenta una flessione del 2,16% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rolls-Royce Holdings
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,49 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 11,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)