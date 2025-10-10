Milano 13:38
Londra: performance negativa per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che presenta una flessione del 2,16% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rolls-Royce Holdings. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,49 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 11,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,05.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
