Milano 11:31
42.668 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:31
9.500 -0,10%
Francoforte 11:31
24.587 -0,10%

Londra: positiva la giornata per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Sage
Avanza lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
Condividi
```