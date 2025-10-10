Lottomatica, UBS avvia la copertura con raccomandazione Buy

UBS

(Teleborsa) -hasu, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, con unae un prezzo obiettivo di 33 euro per azione.UBS prevede che Lottomatica possaper azione di circa il 25% tra gli esercizi 2026 e 2028, trainata principalmente dalla crescita del 10% dell'EBITDA del segmento online, che secondo la banca d'affari ha una leva operativa "sottovalutata" e margini incrementali elevati.Il broker prevede che ladi Lottomatica salirà a circa il 50% entro il 2028, citando spese in conto capitale strutturalmente limitate, costi di finanziamento ridotti e la naturale cessazione dei flussi di cassa in uscita correlati a M&A.Nella seduta odierna si contrae la performance dicon i. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 22,06 e successiva a quota 21,82. Resistenza a 22,66.