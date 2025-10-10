Lottomatica, UBS avvia la copertura con raccomandazione Buy

(Teleborsa) - UBS
ha avviato la copertura
su Lottomatica
, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, con una raccomandazione "Buy"
e un prezzo obiettivo di 33 euro per azione.
UBS prevede che Lottomatica possa aumentare il proprio free cash flow
per azione di circa il 25% tra gli esercizi 2026 e 2028, trainata principalmente dalla crescita del 10% dell'EBITDA del segmento online, che secondo la banca d'affari ha una leva operativa "sottovalutata" e margini incrementali elevati.
Il broker prevede che la conversione del free cash flow
di Lottomatica salirà a circa il 50% entro il 2028, citando spese in conto capitale strutturalmente limitate, costi di finanziamento ridotti e la naturale cessazione dei flussi di cassa in uscita correlati a M&A.
Nella seduta odierna si contrae la performance di Lottomatica
con i prezzi allineati a 22,3 euro, per una discesa dello 0,71%
. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 22,06 e successiva a quota 21,82. Resistenza a 22,66.