Lucart, accordo per acquisire il controllo di Cartindustria Eurocarta

(Teleborsa) -, gruppo cartario multinazionale noto per i brand Lucart Professional, Tenderly e Tutto, e, tra i principali trasformatori indipendenti europei di prodotti tissue per il mercato Away From Home (AFH), hanno sottoscritto un contratto vincolante che prevede l’acquisizione da parte di Lucart di una partecipazione di controllo in Cartindustria Eurocarta.L’intesa raggiunta consolida il ruolo delle due realtà come punto di riferimento per il mercato professionale della: un passo significativo per rafforzare la presenza del Gruppo Lucart nel, accrescere l’efficienza industriale e aumentare la competitività internazionale, facendo leva sulla lunga tradizione commerciale dell’azienda di Porcari."Nostro cliente di semilavorato da tantissimi anni, Cartindustria Eurocarta è il partner perfetto per continuare la strategia di crescita del nostro gruppo nel canale AFH: la flessibilità produttiva e l’attenzione alle esigenze del cliente si combinano con l’offerta di valore di Lucart, consentendoci di abbracciare in modo ancor più completo le esigenze del mercato professionale europeo – ha commentato, Amministratore Delegato di Lucart –. Inoltre, l’intesa con la Famiglia Agati e la fiducia nell’attuale management hanno reso naturale questa partnership, che rafforzerà sia Eurocarta sia il nostro Gruppo. Con questa operazione, Lucart consolida ulteriormente la leadership nel mercato AFH italiano e il ruolo di secondo produttore europeo di prodotti professionali".Fondata nel 1993, Cartindustria Eurocarta porta in dote oltre trent’anni di esperienza, una gamma di prodotti ampia e personalizzata, e una presenza consolidata nei mercati italiano e francese. Con oltre, circadie 70 dipendenti, l’azienda è oggi il più grande trasformatore indipendente europeo specializzato esclusivamente nel comparto dei prodotti e servizi per l’igiene e la pulizia fuori dalle mura domestiche. La sede e lo stabilimento produttivo di(LU), adiacente al sito Lucart, rappresentano un ulteriore punto di forza per sviluppare sinergie industriali e logistiche., Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cartindustria Eurocarta, ha dichiarato: "L’ingresso di Lucart nella nostra compagine societaria rappresenta una tappa fondamentale per la nostra azienda. Questa operazione garantisce continuità, sostenibilità e solidità al percorso di crescita che abbiamo intrapreso nell’ultimo decennio, rafforzando la nostra capacità di competere su scala europea. Unendo la nostra esperienza nel mercato della trasformazione con la visione industriale e la forza organizzativa di Lucart possiamo affrontare con maggiore sicurezza le sfide di un settore in continua evoluzione".Un altro aspetto decisivo di questo accordo sarà l’espansione dellanei mercati strategici, con particolare attenzione a, dove Lucart ed Eurocarta hanno costruito nel tempo relazioni solide e durature con i propri clienti.