Milano 13:39
42.708 -0,20%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:39
9.510 +0,01%
Francoforte 13:38
24.593 -0,08%

Madrid: calo per Indra

Madrid: calo per Indra
Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 2,24%.
