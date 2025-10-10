Madrid: scambi negativi per Indra

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che presenta una flessione del 2,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 40,93 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 39,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 42,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)