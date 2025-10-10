Mediobanca, MPS propone remunerazione di 2,5 milioni di euro per 12 consiglieri

(Teleborsa) - Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca
convocata per il 28 ottobre prossimo, la controllante Banca Monte dei Paschi di Siena
ha proposto di stabilire in massimi 2,5 milioni di euro il compenso annuale lordo dei 12 Consiglieri
che comporranno il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028.
Restando esclusi dall'importo, si legge in una nota, il trattamento economico riconosciuto agli eventuali amministratori dipendenti del Gruppo Bancario
in virtù del rapporto di lavoro subordinato e la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche (tra cui il Presidente).