Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:24
24.505 -2,36%
Dow Jones 19:24
45.793 -1,22%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

Mediobanca, MPS propone remunerazione di 2,5 milioni di euro per 12 consiglieri

Banche, Finanza
Mediobanca, MPS propone remunerazione di 2,5 milioni di euro per 12 consiglieri
(Teleborsa) - Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca convocata per il 28 ottobre prossimo, la controllante Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto di stabilire in massimi 2,5 milioni di euro il compenso annuale lordo dei 12 Consiglieri che comporranno il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028.

Restando esclusi dall'importo, si legge in una nota, il trattamento economico riconosciuto agli eventuali amministratori dipendenti del Gruppo Bancario in virtù del rapporto di lavoro subordinato e la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche (tra cui il Presidente).
Condividi
```