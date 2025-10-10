Ming Yang Smart Energy investirà fino a 1,5 miliardi di sterline per produrre turbine eoliche in Scozia

Ming Yang Smart Energy

(Teleborsa) - Il produttore cinese di turbine eolicheper costruire un, che potrebbe creare fino a 1.500 posti di lavoro.Ming Yang ha affermato che il: la prima, con un investimento di 750 milioni di sterline, creerà uno stabilimento per la produzione di pale e navicelle eoliche, con la prima produzione prevista per la fine del 2028. La seconda fase amplierà l'impianto in modo che possa servire il settore dell'eolico offshore galleggiante, ha affermato l'azienda. La terza fase includerà la produzione di sistemi di controllo, componenti elettronici e altri componenti chiave."Crediamo fermamente che, portando avanti i nostri piani per creare posti di lavoro, competenze e una catena di fornitura nel Regno Unito, potremo fare di questo Paese il polo globale per la tecnologia eolica offshore", ha dichiarato, CEO di Ming Yang per il Regno Unito, in un comunicato stampa.L'azienda ha dichiarato di aver scelto diversi siti, tra cui il, vicino a Inverness, come sede privilegiata.Il mese scorso, l'azienda cinese ha firmato un, tra i maggiori fornitori di energia elettrica del Paese, per valutare le opportunità di utilizzo della tecnologia Ming Yang per alcuni dei suoi progetti eolici.