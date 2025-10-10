New York: Advanced Micro Devices in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che esibisce una perdita secca del 6,46% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 230,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 209,3. L'equilibrata forza rialzista di Advanced Micro Devices
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 251,3.
