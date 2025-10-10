Milano 17:35
New York: Advanced Micro Devices in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 6,46% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 230,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 209,3. L'equilibrata forza rialzista di Advanced Micro Devices è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 251,3.

