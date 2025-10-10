Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:34
24.500 -2,38%
Dow Jones 17:34
45.832 -1,14%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

New York: amplia l'ascesa Intel

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Intel
Rialzo per il principale produttore di chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,77%.
Condividi
```