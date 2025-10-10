Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:34
24.500 -2,38%
Dow Jones 17:34
45.832 -1,14%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

New York: andamento sostenuto per Amcor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società di packaging, con un rialzo del 3,13%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Amcor rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Amcor segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,947 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,147. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,828.

