New York: andamento sostenuto per Amcor

(Teleborsa) - Bene la società di packaging
, con un rialzo del 3,13%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Amcor
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Amcor
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,947 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,147. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,828.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)