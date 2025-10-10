Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:34
24.500 -2,38%
Dow Jones 17:34
45.832 -1,14%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

New York: andamento sostenuto per Marvell Technology

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Marvell Technology
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marvell Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Marvell Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 93,66 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```