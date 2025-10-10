New York: andamento sostenuto per Marvell Technology

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marvell Technology
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Marvell Technology
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 93,66 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 95,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)