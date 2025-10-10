Milano 17:35
New York: balza in avanti Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Verisk Analytics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,3%, rispetto a -1% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Verisk Analytics mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 249,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 238,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
