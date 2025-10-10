New York: balza in avanti Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Verisk Analytics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,3%, rispetto a -1% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Verisk Analytics
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 249,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 238,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)