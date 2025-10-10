Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 21:08
24.434 -2,65%
Dow Jones 21:08
45.694 -1,43%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: i venditori si accaniscono su Estee Lauder

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Estee Lauder
In forte ribasso la società leader nei trattamenti anti-age, che mostra un -7,08%.
Condividi
```