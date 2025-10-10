New York: i venditori si accaniscono su Mosaic

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di fertilizzanti
, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,71%.
Lo scenario su base settimanale di Mosaic
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,54 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,46. Il peggioramento di Mosaic
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)