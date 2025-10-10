Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:35
24.564 -2,13%
Dow Jones 17:35
45.887 -1,02%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

New York: i venditori si accaniscono su Mosaic

Migliori e peggiori
New York: i venditori si accaniscono su Mosaic
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di fertilizzanti, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,71%.

Lo scenario su base settimanale di Mosaic rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,54 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,46. Il peggioramento di Mosaic è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```