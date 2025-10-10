New York: in perdita Estee Lauder

società leader nei trattamenti anti-age

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -6,87%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 93,11 USD. Possibile una discesa fino al bottom 83,58. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 102,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)