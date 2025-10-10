New York: in perdita MercadoLibre

(Teleborsa) - In forte ribasso il mercato online leader in America Latina
, che mostra un -6,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MercadoLibre
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di MercadoLibre
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2.233,3 USD. Supporto stimato a 2.073,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2.393,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)