Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 21:09
24.424 -2,69%
Dow Jones 21:09
45.693 -1,44%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: performance negativa per Apple
Seduta in ribasso per la casa di Cupertino, che mostra un decremento del 2,28%.
