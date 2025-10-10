Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:35
24.564 -2,13%
Dow Jones 17:35
45.887 -1,02%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

New York: positiva la giornata per Lennar Corporation

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il costruttore statunitense di case, che avanza bene del 3,30%.
