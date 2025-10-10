Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:25
24.497 -2,39%
Dow Jones 19:25
45.774 -1,26%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: positiva la giornata per PepsiCo

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per PepsiCo
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di alimenti e bevande, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,49%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a PepsiCo rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di PepsiCo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 152,1 USD. Rischio di discesa fino a 146,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 157,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```