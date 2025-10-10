Milano 17:35
New York: profondo rosso per Enphase Energy
(Teleborsa) - In forte ribasso la società di tecnologia energetica americana, che mostra un -7,63%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Enphase Energy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo di Enphase Energy ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 36,12 USD. Supporto a 32,73. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 39,51.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
