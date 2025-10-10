Milano 17:30
New York: scambi in forte rialzo per Intel

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il principale produttore di chip, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,77%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Intel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,99 USD e primo supporto individuato a 38,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
