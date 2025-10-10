Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:25
24.497 -2,39%
Dow Jones 19:25
45.774 -1,26%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: scambi in positivo per O'Reilly Automotive

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per O'Reilly Automotive
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di componenti per auto, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di O'Reilly Automotive rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di O'Reilly Automotive segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 100,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 102,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 98,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```