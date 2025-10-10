New York: scambi negativi per United Health

big delle assicurazioni sanitarie

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,90%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 366 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 351,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 380,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)