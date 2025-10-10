New York: scambi negativi per United Health

(Teleborsa) - Sottotono la big delle assicurazioni sanitarie
, che passa di mano con un calo del 2,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'assicuratore sanitario
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 366 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 351,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 380,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)