Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:26
24.501 -2,38%
Dow Jones 19:26
45.771 -1,27%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: vendite diffuse su Teradyne

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che produce i tester di circuiti integrati, che mostra un -6,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teradyne, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Teradyne rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 144,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 131,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 157,4.

