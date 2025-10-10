Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:26
24.501 -2,38%
Dow Jones 19:26
45.771 -1,27%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: violenta contrazione per ARM Holdings

Ribasso scomposto per la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una perdita secca del 6,49% sui valori precedenti.
