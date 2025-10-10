Milano
17:35
42.048
-1,74%
Nasdaq
19:26
24.501
-2,38%
Dow Jones
19:26
45.771
-1,27%
Londra
17:40
9.427
-0,86%
Francoforte
17:37
24.241
-1,50%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 19.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: violenta contrazione per ARM Holdings
New York: violenta contrazione per ARM Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
10 ottobre 2025 - 18.00
Ribasso scomposto per la
società tech inglese che progetta chip
, che esibisce una perdita secca del 6,49% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: violenta contrazione per ARM Holdings
New York: andamento rialzista per ARM Holdings
New York: rosso per ARM Holdings
New York: andamento negativo per ARM Holdings
Titoli e Indici
Arm Holdings Plc Sponsored Adr
+2,35%
Altre notizie
New York: pioggia di acquisti su ARM Holdings
New York: prevalgono le vendite su ARM Holdings
New York: andamento rialzista per ARM Holdings
Crolla a New York ARM Holdings
New York: calo per ARM Holdings
Pesante sul mercato di New York ARM Holdings
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto