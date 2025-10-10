Milano
15:41
42.656
-0,32%
Nasdaq
15:41
25.174
+0,30%
Dow Jones
15:41
46.598
+0,52%
Londra
15:41
9.508
-0,02%
Francoforte
15:41
24.621
+0,04%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 15.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.996,3 dollari alle 15:40
Oro: 3.996,3 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
10 ottobre 2025 - 15.40
L'Oro vale 3.996,3 dollari l'oncia (+0,5%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.996,24 dollari alle 11:30
Oro: 3.757 dollari alle 08:30
Oro: 3.677,12 dollari alle 08:30
Oro: 3.644,45 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,46%
Altre notizie
Oro: 3.802,03 dollari alle 11:30
Oro: 3.644,94 dollari alle 19:30
Oro: 3.866,28 dollari alle 08:30
Oro: 3.649,2 dollari alle 15:40
Oro: 3.860,4 dollari alle 08:30
Oro: 3.845,55 dollari alle 19:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto