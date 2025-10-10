Milano 11:32
42.674 -0,27%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:32
9.500 -0,09%
Francoforte 11:32
24.589 -0,09%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che lievita dell'1,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stellantis rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 9,48 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 9,35. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 9,28 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
