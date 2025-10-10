Milano 13:39
Parigi: positiva la giornata per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di software francese, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Dassault Systemes subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Dassault Systemes. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Dassault Systemes evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,63 Euro. Primo supporto a 29,21. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 28,94.

