Parigi: positiva la giornata per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di software francese
, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40
, ad evidenza del fatto che il movimento di Dassault Systemes
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Dassault Systemes
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Dassault Systemes
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,63 Euro. Primo supporto a 29,21. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 28,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)