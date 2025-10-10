Piazza Affari: andamento negativo per Banco di Desio e della Brianza

banca con sede a Desio

Banco di Desio e della Brianza

FTSE Italia Mid Cap

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,28%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,87 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,55. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)