Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti

costruttore di yacht di lusso

FTSE Italia Mid Cap

Ferretti

indice delle società a media capitalizzazione

Ferretti

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,99%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,67%, rispetto a +0,8% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,716 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,81. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)