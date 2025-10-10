Milano 13:39
Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso, con una variazione percentuale dell'1,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ferretti mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,67%, rispetto a +0,8% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico di Ferretti suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,716 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,81. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,66.

