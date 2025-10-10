Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso
, con una variazione percentuale dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ferretti
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,67%, rispetto a +0,8% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico di Ferretti
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,716 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,81. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)