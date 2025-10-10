Milano 13:39
42.708 -0,20%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:39
9.510 +0,01%
Francoforte 13:39
24.593 -0,07%

Piazza Affari: andamento rialzista per Ferretti

Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso, con una variazione percentuale dell'1,99%.
