Milano 13:40
42.719 -0,17%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:40
9.510 +0,01%
Francoforte 13:40
24.592 -0,08%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Cembre

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Cembre
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cembre rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 58,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 59,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 60,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```