Milano 11:33
42.666 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:33
9.500 -0,10%
Francoforte 11:33
24.591 -0,08%

Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Avio
Scende sul mercato l'azienda aerospaziale italiana, che soffre con un calo del 7,69%.
Condividi
```