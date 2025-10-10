Milano
11:33
42.666
-0,29%
Nasdaq
9-ott
25.098
0,00%
Dow Jones
9-ott
46.358
-0,52%
Londra
11:33
9.500
-0,10%
Francoforte
11:33
24.591
-0,08%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 11.50
Home Page
/
Notizie
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Avio
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Avio
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
10 ottobre 2025 - 09.35
Scende sul mercato l'
azienda aerospaziale italiana
, che soffre con un calo del 7,69%.
Titoli e Indici
Avio
-13,50%
