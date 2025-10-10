Milano
11:33
42.666
-0,29%
Nasdaq
9-ott
25.098
0,00%
Dow Jones
9-ott
46.358
-0,52%
Londra
11:33
9.500
-0,10%
Francoforte
11:33
24.591
-0,08%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 11.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo Fincantieri
Piazza Affari: in calo Fincantieri
Migliori e peggiori
,
In breve
10 ottobre 2025 - 09.35
Ribasso composto e controllato per il
principale complesso cantieristico al mondo
, che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: balza in avanti Fincantieri
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: ingrana la marcia Fincantieri
Piazza Affari: al centro degli acquisti Fincantieri
Titoli e Indici
Fincantieri
-6,69%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri
Piazza Affari: calo per Fincantieri
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri
Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto