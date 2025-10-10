Milano 11:33
42.666 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:33
9.500 -0,10%
Francoforte 11:33
24.591 -0,08%

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Fincantieri
Ribasso composto e controllato per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.
