Piazza Affari: movimento negativo per Prysmian

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Prysmian
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 89,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 87,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)