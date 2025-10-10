Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sanlorenzo
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sanlorenzo
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,85 Euro. Primo supporto a 35,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)