Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,90%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sanlorenzo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sanlorenzo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,85 Euro. Primo supporto a 35,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
