Milano 13:40
42.719 -0,17%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:40
9.510 +0,01%
Francoforte 13:40
24.592 -0,08%

Piazza Affari: performance negativa per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Alerion Clean Power
Composto ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in flessione del 2,22% sui valori precedenti.
Condividi
```