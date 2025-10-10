Milano 11:33
42.666 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:33
9.500 -0,10%
Francoforte 11:33
24.591 -0,08%

Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale friulana, che lievita del 2,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danieli rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del produttore di impianti siderurgici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,37 Euro e primo supporto individuato a 49,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```