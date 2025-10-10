Milano 11:34
42.677 -0,27%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:34
9.501 -0,09%
Francoforte 11:34
24.586 -0,10%

Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo
Apprezzabile rialzo per ilproduttore di yacht e superyacht, in guadagno del 2,90% sui valori precedenti.
