Milano 13:40
42.719 -0,17%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:40
9.510 +0,01%
Francoforte 13:40
24.592 -0,08%

Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza
Ribasso composto e controllato per la banca con sede a Desio, che presenta una flessione del 3,28% sui valori precedenti.
Condividi
```