Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:35
24.564 -2,13%
Dow Jones 17:35
45.887 -1,02%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto sanitario italiano

Vendite diffuse sull'indice delle aziende sanitarie, che continua la giornata a 199.163,95 punti.
