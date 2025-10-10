Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano
, che presenta una flessione dell'1,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NewPrinces
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di NewPrinces
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)