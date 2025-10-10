Milano 13:40
Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, che presenta una flessione dell'1,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NewPrinces più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di NewPrinces è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,58.

