Milano 13:41
42.726 -0,15%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:41
9.512 +0,02%
Francoforte 13:41
24.590 -0,09%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,22%.

L'andamento di Alerion Clean Power nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di breve periodo di Alerion Clean Power sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,83 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,18. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,48.

