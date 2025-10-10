Piazza Affari: vendite diffuse su Avio

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda aerospaziale italiana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,69% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Avio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,5%, rispetto a +1,53% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)