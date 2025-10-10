Milano 9:12
PLATINUM del 9/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Seduta molto negativa per il metallo bianco-argenteo, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,13%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.660,7. Primo supporto visto a 1.598,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.574,8.


