PNRR, Foti: a novembre liquidata ottava rata

Pnrr

(Teleborsa) - A novembre verrà liquidata ottava rata e ci stiamo preparando per richiedere a dicembre la liquidazione della nona rata". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, ile le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenendo al 40esimo Convegno dei Giovani di Confindustria a Capri, parlando del Pnrr.Pur non potendo anticpare nulla "posso dire, conpossibilita' di riscontro positivo, che stiamo lavorando in tal senso" ha detto il Ministro rispondendo a una domanda sulla possibilita' di estensione del modello Zes.