Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:26
24.501 -2,38%
Dow Jones 19:26
45.771 -1,27%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

PNRR, Foti: a novembre liquidata ottava rata

PNRR, Foti: a novembre liquidata ottava rata
(Teleborsa) - A novembre verrà liquidata ottava rata e ci stiamo preparando per richiedere a dicembre la liquidazione della nona rata". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenendo al 40esimo Convegno dei Giovani di Confindustria a Capri, parlando del Pnrr.

Pur non potendo anticpare nulla "posso dire, con buona possibilita' di riscontro positivo, che stiamo lavorando in tal senso" ha detto il Ministro rispondendo a una domanda sulla possibilita' di estensione del modello Zes.
Condividi
```