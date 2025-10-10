Milano 11:34
Produzione industriale Italia (YoY) in agosto

Produzione industriale Italia (YoY) in agosto
Italia, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) -2,7%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,5%).
