Milano
11:34
42.677
-0,27%
Nasdaq
9-ott
25.098
0,00%
Dow Jones
9-ott
46.358
-0,52%
Londra
11:34
9.501
-0,09%
Francoforte
11:34
24.586
-0,10%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 11.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Produzione industriale Italia (YoY) in agosto
Produzione industriale Italia (YoY) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 ottobre 2025 - 10.10
Italia,
Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) -2,7%
, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,5%).
Condividi
Leggi anche
USA, Produzione industriale (YoY) in agosto
Produzione industriale Spagna (YoY) in agosto
Cina, Produzione industriale (YoY) in agosto
Italia, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Altre notizie
Produzione industriale Italia (MoM) in agosto
Prezzi produzione Spagna (YoY) in agosto
Germania, Prezzi produzione (YoY) in agosto
USA, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Cina, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Produzione industriale Regno Unito (YoY) in luglio
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto