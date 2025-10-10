Milano 16:32
42.617 -0,41%
Nasdaq 16:32
25.150 +0,20%
Dow Jones 16:32
46.519 +0,35%
Londra 16:32
9.495 -0,15%
Francoforte 16:32
24.585 -0,11%

Qualcomm, Cina apre indagine antitrust

Finanza, Scienza e tecnologia
Qualcomm, Cina apre indagine antitrust
(Teleborsa) - Le autorità di regolamentazione cinesi hanno dichiarato che avrebbero indagato sull'acquisizione dell'azienda di chip Autotalks da parte del gigante tecnologico americano Qualcomm.

L'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato (State Administration of Market Regulation - SAMR) ha dichiarato che Qualcomm è sospettata di aver violato la legge antimonopolio del Paese in merito all'acquisizione dell'azienda israeliana Autotalks. L'acquisizione si è conclusa ufficialmente a giugno, poco più di due anni dopo il suo annuncio.

In una breve dichiarazione, la SAMR ha dichiarato che avrebbe avviato un'indagine su Qualcomm.

A settembre, la SAMR ha affermato che Nvidia aveva violato la legge antimonopolio del Paese in relazione all'acquisizione di Mellanox e ad alcuni accordi stipulati durante l'acquisizione.

Questa settimana, la Cina ha anche inasprito i controlli sulle esportazioni di terre rare, fondamentali per i settori dell'alta tecnologia, tra cui l'industria automobilistica, la difesa e i semiconduttori.

Condividi
```