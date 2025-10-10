Rischio bolla a Wall Street? Dimon (Jp Morgan) teme "correzione significativa"

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Dopo gli avvertimenti arrivati dall'e dallasi continua a dibattere dell'esistenza di una, legata al settore tecnologico e, più in particolare, all'intelligenza artificiale. Sequalche giorno fa(ma non escluso) che il mercato sia già caratterizzato da una bolla, appaiono benaltre importanti banche d'affari. A lanciare l'ultimo avvertimento è stato Jamie Dimon, CEO di, secondo cui l'intelligenza artificiale ha fatto confluire "un sacco di soldi" sui titoli legati all'AI, che hanno raggiunto valutazioni record insieme al mercato, ma parte del denaro investito "probabilmente" andrà perduto.Il numero uno di Jp Morgannon nasconde lasul modello di quella delle dot-com nel 2000. "Prendiamo l'intelligenza artificiale, ci stanno investendo un sacco di soldi. L'intelligenza artificiale è reale e nel complesso darà i suoi frutti. Proprio come le automobili e le TV hanno dato i loro frutti. Ma la maggior parte delle persone coinvolte non ha avuto successo", ha spiegato Dimon in una intervista alla BBC.Il finanziere vede oggiin un arco di tempo che vae afferma di essererispetto alla probabilità di una "correzione significativa" del mercato azionario.Anche laha messo in guardia daidelle azioni legate all'AI. "Stimolati dall'ottimismo sul potenziale di miglioramento della produttività dell'intelligenza artificiale, i prezzi delle azioni globali stanno aumentando", ha affermato Georgieva, avvertendo "se si verificasse una, condizioni finanziarie più restrittive potrebbero".Anche per lai prezzi dei titoli legati all'AI sono troppo alti,. La Banca centrale britannica, in occasione della pubblicazione delle minutes dell'ultimo incontro di politica monetaria, ha avvertito che il, osservando che le valutazioni appaiono eccessive, in particolare per le aziende tecnologiche focalizzate sull'intelligenza artificiale. "La quota di mercato dei primi 5 membri dell'S&P 500, vicina al 30%,- ha evidenziato la BoE - è più alta che in qualsiasi altro momento degli ultimi 50 anni".I timori per una potenziale bolla si sono intensificati nelle ultime settimane, dopo che lehanno annunciato, che hanno fatto sorgere il dubbio che i principali attori del settore possano continuare a sostenere il mercato. Grandi aziende tecnologiche comedi dollari in data center e infrastrutture per sviluppare e potenziare l'intelligenza artificiale, e hanno stanziato centinaia di miliardi di dollari per ulteriori investimenti.hanno ripetutamente aggiornato ie soprattutto ilsu poche aziende. Secondo Howard Silverblatt, analista senior degli indici S&P Dow Jones, sette titoli –– rappresentano ilAnche secondoquesti fattori testimonierebbero, anche se la banca d'affari